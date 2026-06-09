Francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc zaključili su da više ne postoji mogućnost postizanja dogovora između industrijskih partnera, čime je praktično stavljena tačka na projekat poznat kao Future Combat Air System (FCAS).

Program je pokrenut 2017. godine na inicijativu Francuske i Nemačke, a kasnije mu se pridružila i Španija.

Cilj je bio razvoj borbenog aviona šeste generacije, uz prateće bespilotne letelice i digitalni sistem za upravljanje borbenim operacijama, koji bi do 2040. godine zamenio postojeće flote aviona Rafal i Jurofajter.

Ključni spor vodio se između francuske kompanije Dassault Aviation i evropske vazduhoplovne grupacije Erbas, koja zastupa nemačke i španske interese.

Neslaganja su se odnosila na rukovođenje projektom, raspodelu tehnoloških nadležnosti i zaštitu intelektualne svojine.

Odustajanje od projekta predstavlja značajan udarac ambicijama Evropske unije da razvije zajedničke odbrambene kapacitete u vreme pojačanih bezbednosnih izazova i povećanih ulaganja evropskih država u vojnu industriju, navodi Gardijan.

Slom ovog megalomanskog programa, čija se vrednost procenjivala na minimalno 100 milijardi evra, ilustruje koliko je teško naterati evropske sile na saradnju na kompleksnim vojnim projektima.

Prema navodima izvora bliskih pregovorima, pojedini delovi programa, uključujući razvoj bespilotnih sistema i digitalne mreže za povezivanje borbenih platformi, mogli bi da budu nastavljeni kroz druge evropske projekte saradnje, prenosi Tanjug.

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