Kako piše "Bild", Merc je planirao da na konferenciji za medije predstavi novog ministra, ali je umesto toga bio primoran da odustane od najave i samo kratko poruči da će u vladi biti "još promena", ne navodeći kada će one uslediti.

Prema pisanju lista, Merc je želeo da resor saobraćaja poveri poslaniku CDU i finansijskom stručnjaku Fricu Guncleru iz Donje Saksonije. Sve je, navodno, bilo organizovano u strogoj tajnosti: Gunclera je usred odmora pokupila službena limuzina i odvezla u kancelariju, gde mu je Merc u razgovoru nasamo ponudio ministarsku funkciju. Kandidat je ponudu prihvatio i činilo se da je pitanje novog ministra rešeno.

U četiri sata izjutra Guncler je kancelaru poslao poruku u kojoj je saopštio da ipak odustaje od funkcije. Merc je, piše "Bild", poruku pročitao dva sata kasnije, ostao zatečen i odmah pokušao telefonom da ga odgovori od te odluke. Međutim, Guncler je ostao pri svom stavu, navodeći "porodične razloge" za iznenadno povlačenje.

Time se kancelar našao u nezavidnoj situaciji: smena iliti lepše rečeno odlazak dosadašnjeg ministra saobraćaja Patrika Šnidera već je bio dogovoren, a naslednik više ne postoji.

Da će Šnider napustiti funkciju, "Bild" je objavio još ujutru, dok je "Handelsblat" objavio njegovu oproštajnu SMS poruku upućenu zaposlenima u ministarstvu, u kojoj potvrđuje odlazak i navodi da će kancelar to zvanično saopštiti na konferenciji za medije.



Pošto nije imao novog kandidata, Merc je odustao od objave i rekao samo da će o daljim promenama u vladi govoriti "u odgovarajuće vreme".

"Za to će biti potrebno još nekoliko dana, možda i više. O tome ću odlučiti bez vremenskog pritiska, uz potrebnu pažnju i razgovore koji su neophodni", rekao je kancelar.