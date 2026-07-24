Mediji povezani sa jemenskim pobunjeničkim pokretom Huti saopštili su danas da je Saudijska Arabija izvela četiri vazdušna udara na grad Hodeidu i ostrvo Kamaran na zapadu Jemena, nakon što je saudijska strana prethodno prijavila napad na svoj trgovački brod u Crvenom moru.

Prema navodima medija pod kontrolom Huta, među metama napada bila je i zgrada telekomunikacione kompanije u Hodeidi, prenela je Al Džazira.

Za sada nema zvaničnih podataka o ljudskim žrtvama i materijalnoj šteti, dok se navodi da je u napadu na ostrvo Kamaran ranjena jedna žena.

Očevici su izjavili za agenciju Rojters da je luka Hodeida bila meta više vazdušnih udara.

Napadi su usledili nakon što je saudijska državna novinska agencija VAS objavila da je trgovački brod "NCC Masa" bio meta napada tokom plovidbe Crvenim morem.

Pozivajući se na izvor iz Generalne uprave za saobraćaj Saudijske Arabije, agencija je navela da je brod pretrpeo manja oštećenja na trupu, ali da je nakon provere bezbednosti plovila i posade nastavio put ka odredištu.

Istovremeno, Huti ostao je pri stavu da ima, kako tvrdi, "narodni mandat" u Jemenu za sprovođenje blokade saudijskih luka.