Ovog jutra je napetost u Eliti 9 dostigla vrhunac kada se odigralo još jedno izbacivanje. 

Rijaliti je napustio Miki Dudić na iznenađenje mnogih, a u studiju ga je sačekala porodica. 

Pre samog prebrojavanja glasova publike voditelj Darko Tanasijević je nakon prikazivanja profila nominovanih okupio ugrožene takmičare i poveo ih u novi deo imanja. Tamo ih je čekao specijalan i uzbudljiv izazov koji je za njih pažljivo pripremio Veliki šef. Darko je takmičarima detaljno objasnio pravila ove dinamične igrice. Morali su da trče pravo do zatvora i tamo pronađu skrivene papiriće na kojima je pisalo "Elita 9". Ulog u ovoj trci bio je ogroman, s obzirom na to da je pravilo glasilo da će onome ko sakupi najviše papirića glasovi publike biti duplirani, što je moglo da promeni tok večeri. 

Miki Dudić napustio Elitu 9

Nakon neizvesne borbe na imanju voditelj je otkrio rezultate igrice. Najviše spretnosti pokazao je Anđelo Ranković, kojem su zahvaljujući pobedi u ovom izazovu duplirani glasovi.

Miki izgubio i napustio imanje 

Ovim ishodom i odlukom milionskog auditorijuma Miki Dudić se zvanično oprostio od imanja i završio svoje učešće u aktuelnoj sezoni, dok su ostali nominovani zadrugari dobili novu šansu da nastave svoju borbu.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, a tu su bili i članovi njegove porodice. 

U studio su po njega došli njegova majka, pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, ali i Mikijevi sin i ćerka.

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