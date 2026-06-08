Ovog jutra je napetost u Eliti 9 dostigla vrhunac kada se odigralo još jedno izbacivanje.

Rijaliti je napustio Miki Dudić na iznenađenje mnogih, a u studiju ga je sačekala porodica.

Pre samog prebrojavanja glasova publike voditelj Darko Tanasijević je nakon prikazivanja profila nominovanih okupio ugrožene takmičare i poveo ih u novi deo imanja. Tamo ih je čekao specijalan i uzbudljiv izazov koji je za njih pažljivo pripremio Veliki šef. Darko je takmičarima detaljno objasnio pravila ove dinamične igrice. Morali su da trče pravo do zatvora i tamo pronađu skrivene papiriće na kojima je pisalo "Elita 9". Ulog u ovoj trci bio je ogroman, s obzirom na to da je pravilo glasilo da će onome ko sakupi najviše papirića glasovi publike biti duplirani, što je moglo da promeni tok večeri.

Nakon neizvesne borbe na imanju voditelj je otkrio rezultate igrice. Najviše spretnosti pokazao je Anđelo Ranković, kojem su zahvaljujući pobedi u ovom izazovu duplirani glasovi.

Miki izgubio i napustio imanje

Ovim ishodom i odlukom milionskog auditorijuma Miki Dudić se zvanično oprostio od imanja i završio svoje učešće u aktuelnoj sezoni, dok su ostali nominovani zadrugari dobili novu šansu da nastave svoju borbu.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, a tu su bili i članovi njegove porodice.

U studio su po njega došli njegova majka, pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, ali i Mikijevi sin i ćerka.

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