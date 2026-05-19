Miki Dudić je danas proslavio rođendan, a tokom zabavljanja sa cimerima je usledio šok.

Na početku se oduševio poklonima koje je dobio, te se bacio na čitanje poruka od najbližih, među kojima su bile one od Zlate Petrović i Hasana Dudića.

- Mili moj rođeni sine, svim srcem i dušom ti čestitam rođendan, preponosna sam na tebe jer nikad nisi vređao svoju porodicu. Našu ljubav niko nije mogao da poruši, mi uvek živimo jedno za drugo, ne obraćaj pažnju. Kod kuće je sve super. Ti nam mnogo nedostaješ svima, ali i ovo će proći. Volimo te najviše na svetu, šaljemo ti hiljadu poljubaca, veliki pozdrav za sve, mi poštujemo i praštamo sve, volimo te - pisalo je u poruci Zlate Petrović.

- Hvala, Zlajka moja - poručio je Miki.

Miki na ivici suza

Nakon poruke od Zlate Petrović, Miki Dudić je pročitao i čestitku od svoje dece, što ga je posebno rastužilo.

- Dragi tata, želimo ti najlepši rođendan do sada, da ostaneš baš takav kakav jesi, nemoj da se stresiraš, ni da ne brineš ni za nas ni za ljude. Naša jedina želja je da ti budeš srećan, neka te drži to što znaš da mislimo na tebe, tvoja Loli i Vaske - pisalo je u poruci, a Miki je bio na ivici suza dok je slušao ovo.

Nakon ovoga on je dobio poruku i od svog oca Hasana Dudića.

- Voli te ćale najviše, izdrži - napisao je Hasan.

Ipak, Miki je bio vidno razočaran kada je shvatio da nije dobio pismo od brata Jovana Pejića Peje koji je i sam bio učesnik ovog rijaliti programa.

