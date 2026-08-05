Pozivajući se na izvore u hitnim službama, TASS je preneo da je Tkačuk prebačen na intenzivnu negu u teškom stanju i da su istražni organi pokrenuli krivični postupak zbog sumnje na pokušaj ubistva. Telegram kanal Maš objavio je da su u eksploziji poginuli vozač i telohranitelj direktora fabrike.

Kompanija Uraldronzavod, osnovana 2023. godine, proizvodi FPV dronove upir", a prema podacima poslovne baze Kontur Fokus, prošle godine ostvarila je prihod od oko šest milijardi rubalja.

Prema pisanju portala Važne priče, Tkačuk je tvorac drona "upir" i izjavio je da je na ideju o proizvodnji kamikaza-dronova došao u jesen 2022. godine.

Pre nego što je pokrenuo proizvodnju dronova, Tkačuk je radio na razvoju lanca apoteka na Uralu, a od 2021. godine posluje kao samostalni preduzetnik.

On je 2017. godine na društvenoj mreži VKontakte osnovao grupu "Opsednuti ratom", koja danas ima oko 186.000 pratilaca, dok istoimeni Telegram kanal prati više od 659.000 ljudi.

Ruski mediji navode da je Tkačuk novcem prikupljenim od pratilaca finansirao izgradnju proizvodnog pogona i nabavku opreme za sklapanje prvih dronova "upir".

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