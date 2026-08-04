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Uznemirujući snimak iz Hersona! Prodavac na pijaci moli operatera drona da ga poštedi, a zatim odjekuje eksplozija (FOTO/VIDEO)

Prema navodima policije Hersonske oblasti, napad se dogodio oko 6.30 časova ujutru na pijaci u delu grada koji se smatra relativno bezbednim.

 
Autor:  Milica Krstić
04.08.2026.13:27
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Uznemirujući snimak iz Hersona! Prodavac na pijaci moli operatera drona da ga poštedi, a zatim odjekuje eksplozija (FOTO/VIDEO)
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Na društvenim mrežama objavljen je snimak za koji se navodi da prikazuje napad ruskog FPV drona na civila u Hersonu.

Prema navodima policije Hersonske oblasti, napad se dogodio oko 6.30 časova ujutru na pijaci hrane u delu grada koji se smatra relativno bezbednim.

Kako tvrde ukrajinske vlasti, meta napada bio je prodavac (52) Jurij. Navodi se da ga je FPV dron pratio, a zatim napao i ranio.

Prodavac na pijaci moli operatera drona da ga poštedi, a zatim odjekuje eksplozija

Na objavljenom snimku mogu se videti trenuci neposredno pre napada u blizini pijace.

Policija Hersona tvrdi da je operater drona mogao jasno da vidi da je reč o civilu, zbog čega ovaj napad ocenjuje kao nameran napad na civilno stanovništvo i navodni ratni zločin.

Ukrajinske vlasti takođe navode da su ovakvi napadi bespilotnim letelicama u Hersonu česti i da se događaju gotovo svakodnevno.

Ruska strana se za sada nije oglasila povodom ovog snimka niti je nezavisno potvrđena autentičnost navoda ukrajinske policije.

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