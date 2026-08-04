Uznemirujući snimak iz Hersona! Prodavac na pijaci moli operatera drona da ga poštedi, a zatim odjekuje eksplozija (FOTO/VIDEO)

Na objavljenom snimku mogu se videti trenuci neposredno pre napada u blizini pijace.

Policija Hersona tvrdi da je operater drona mogao jasno da vidi da je reč o civilu, zbog čega ovaj napad ocenjuje kao nameran napad na civilno stanovništvo i navodni ratni zločin.

Ukrajinske vlasti takođe navode da su ovakvi napadi bespilotnim letelicama u Hersonu česti i da se događaju gotovo svakodnevno.

Ruska strana se za sada nije oglasila povodom ovog snimka niti je nezavisno potvrđena autentičnost navoda ukrajinske policije.