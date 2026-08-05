Službenici Odeljenja bezbednosti Plav identifikovali su dve osobe zbog isticanja zastave sa simbolima tzv. „Velike Albanije“ tokom javne priredbe održane 3. avgusta na trgu u Gusinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, policija je, postupajući po saznanjima o ovom događaju, preduzela mere i radnje iz svoje nadležnosti, koje su rezultirale identifikovanjem D.D. (28) i V.B. (19) iz Gusinja.

Saopštenje Uprave policije prenosimo integralno:

„Od ova dva lica su, u policijskim prostorijama, prikupljena obaveštenja na zapisnik u odnosu na događaj, te je o svemu potom obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Nakon uvida u spise predmeta, tužilac se izjasnio da u događaju nema elemenata bića krivičnog dela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Plav su, shodno izjašnjenju tužioca, protiv ova dva lica nadležnom Sudu za prekršaje podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz čl. 19 Zakona o javnom redu i miru.

Uprava policije će i u narednom periodu profesionalno i nepristrasno preduzimati mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite javnog reda i mira, očuvanja bezbednosti svih građana i dosledne primene zakona, procesuirajući sva lica koja svojim ponašanjem narušavaju javni red i mir ili krše pozitivne zakonske propise Crne Gore.“

Bonus video: