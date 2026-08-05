Crna hronika
Policija identifikovala dvojicu zbog zastave „Velike Albanije“ u Gusinju: Protiv njih pokrenut prekršajni postupak
Tužilaštvo ocenilo da nema elemenata krivičnog dela, policija podnela zahtev za prekršajni postupak
Ustaška histerija oko Vučićevog govora! Predsednik Srbije jasno stavio do znanja da je Oluja zločin, a da su hrvatske snage bile agresor na Srbima!Prethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Crna hronika
Najnovije
Crna hronika
Najčitanije
11min
"Infantino mora da ode"
29min
Vezala ga tokom intimnog odnosa, pa pustila saučesnika u stan: Jezivi detalji ubistva na Karaburmi
7H
"Ovo je definitivno kraj!" Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević nakon 40 godina saopštili konačnu odluku
23H
Predsednik ostao u šoku posle pitanja u Srpskoj: Dečak Aleksa mu dao odgovor koji će se dugo pamtiti (VIDEO)
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!
Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,73
|USD
|101,67
|101,98
|102,28
|CAD
|72,38
|72,6
|72,82
|AUD
|71,34
|71,56
|71,77
|GBP
|136,45
|136,86
|137,27
|CHF
|125,45
|125,83
|126,21
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)