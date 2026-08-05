Novi detalji istrage porodične tragedije u Svetom Križu Začretju, u kojoj su život izgubili 46-godišnji muškarac i njegovo dvoje maloletne dece, ukazuju na ozbiljno narušene odnose među supružnicima u periodu pre stravičnog događaja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, supruga preminulog muškarca nameravala je da se razvede, a bio je pokrenut i postupak obaveznog savetovanja koji prethodi razvodu braka. O tome je Hrvatski zavod za socijalni rad obavestio nadležno ministarstvo.

Žena planirala razvod

Iz Zavoda su naglasili da je reč o redovnom postupku koji se sprovodi pre razvoda te da porodica ranije nije bila obuhvaćena merama socijalne zaštite zbog nasilja ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

Prema nezvaničnim informacijama, žena je pre tragedije napustila porodičnu kuću i preselila se kod svoje majke. Navodno je odlučila da okonča brak nakon učestalih suprugovih optužbi i izraženog nepoverenja. Isti izvor navodi da je 46-godišnjak u kući postavio dve nadzorne kamere - jednu na ulazu, a drugu na stepeništu koje vodi prema spratu. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde zbog čega su kamere postavljene i da li su bile korišćene za kontrolisanje kretanja članova porodice.

Poruka na Fejsbuku

Proveravaju se i navodi da je muškarac pretio supruzi. Zvanična potvrda tih tvrdnji zasad nije objavljena, zbog čega se odgovori očekuju od kriminalističkog istraživanja i razgovora sa osobama koje su poznavale porodične prilike. Posebna pažnja posvećena je objavi koju je muškarac ostavio na Fejsbuku nekoliko sati pre tragedije. U njoj je iznosio tvrdnje o navodnom nesverstvu supruge i govorio o problemima u njihovom odnosu. Objava je u međuvremenu uklonjena, ali je njen sadržaj predmet policijske analize.

Majku, koja je izgubila dvoje dece i supruga, posetile su stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Pružena joj je psihosocijalna podrška, a omogućeno joj je i ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Iz Zavoda su potvrdili da će joj stručna pomoć biti dostupna i u narednom periodu. Tela 46-godišnjaka, njegovog 17-godišnjeg sina i 15-godišnje ćerke pronađena su nakon što su vatrogasci ugasili požar u porodičnoj kući. Nadležni organi još nisu zvanično objavili tačan uzrok smrti niti konačan sled događaja.

Planirao zločin?

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da, zajedno s Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, nastavlja da sprovodi istragu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Istražitelji razgovaraju sa svedocima, članovima porodice i drugim osobama koje bi mogle imati korisna saznanja. Proverava se i da li je događaj bio unapred planiran, kao i jesu li ranije postojale pretnje ili drugi znaci ozbiljno poremećenih porodičnih odnosa.

Iz policije je ranije saopšteno da pre tragedije nije bilo postupanja koja bi zahtevala podnošenje prekršajnih ili krivičnih prijava protiv članova ove porodice. Konačne okolnosti smrti biće poznate nakon završetka obdukcije i kriminalističkog istraživanja. Nadležni zbog interesa postupka zasad ne objavljuju dodatne pojedinosti.

Alo/Sandžak Danas

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