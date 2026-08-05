Prema navodima nemačkog lista Bild, dron je otkriven nešto pre ponoći u neposrednoj blizini ukrajinskog teretnog aviona Antonov.

Na njemu je bila pričvršćena nepoznata supstanca sa detonatorom, zbog čega su istražitelji predmet okarakterisali kao moguću improvizovanu eksplozivnu napravu.

Na lice mesta upućeni su stručnjaci federalne policije za eksplozivne naprave, kao i robot za deaktiviranje bombi. Zbog incidenta vazdušni saobraćaj je privremeno obustavljen, a pojedini letovi preusmereni, preneo je Špigel.

Putnički avion iz Palma de Majorke sleteo je u Nirnberg pre nego što je kasnije nastavio let za Lajpcig. Južna pista ostala je zatvorena do jutarnjih sati zbog uviđaja, dok je severni deo aerodroma ponovo otvoren za saobraćaj.

Prema izvoru upoznatom sa istragom koji je pričao za Rojters, teretni avion kompanije DHL sudario se u vazduhu sa nepoznatim objektom ubrzo nakon poletanja iz Lajpciga, nakon čega je iz predostrožnosti prinudno sleteo u Hanover.

Na avionu su kasnije uočena manja oštećenja na prednjem delu. Policija istražuje da li su pronalazak drona i sudar teretnog aviona povezani.

Slučaj je okarakterisan kao incident od značaja za državnu bezbednost. Nadležni ističu da nema neposredne opasnosti po građane i istraga se nastavlja. Aerodrom nije zatvoren i vazdušni saobraćaj se odvija normalno.

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