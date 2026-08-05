Dok termometri širom Srbije ovih dana pokazuju i do 40 stepeni, mnogi se pitaju gde je granica izdržljivosti ljudskog organizma. Iako se dugo verovalo da zdrava osoba može da podnese mnogo više nego što oseća, nova istraživanja pokazuju da naše telo odustaje mnogo ranije nego što se mislilo.

Najveći problem nije samo temperatura, već i vlažnost vazduha. Kada je vazduh vlažan, znoj sporije isparava, pa telo ne može dovoljno brzo da se rashladi. Tada raste rizik od toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, čak i ako temperatura nije rekordna.

Telo ima svoju granicu

Naša normalna telesna temperatura je oko 37 stepeni, a organizam višak toplote izbacuje uglavnom znojenjem. Međutim, kada taj prirodni sistem zakaže, unutrašnja temperatura počinje opasno da raste.

Najnovija istraživanja objavljena u stručnom časopisu Nature pokazala su da je granica tolerancije na ekstremnu toplotu niža nego što se ranije verovalo. Kod mlađih ljudi kritična tačka može biti između 26 i 34 stepena takozvane "vlažne temperature", dok je kod starijih osoba ona još niža.

Ko je najugroženiji?

Najteže vrućinu podnose:

stariji od 65 godina,

mala deca,

hronični bolesnici,

trudnice,

osobe koje rade napolju ili se bave fizičkim poslovima.

Dodatni rizik predstavljaju pojedini lekovi, alkohol i dehidratacija.

Kako prepoznati da telo više ne može?

Prvi znaci da organizam teško podnosi vrućinu su jaka žeđ, malaksalost, vrtoglavica, glavobolja i ubrzan puls. Ako se pojave konfuzija, prestanak znojenja, telesna temperatura iznad 40 stepeni ili gubitak svesti, reč je o toplotnom udaru, stanju koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kako se zaštititi?

Lekari savetuju da se između 11 i 17 časova izbegava boravak na suncu, da se pije dovoljno vode čak i kada ne osećate žeđ, nosi lagana i svetla odeća i boravi u rashlađenim ili dobro provetrenim prostorijama.

Iako mnogi misle da će organizam "izdržati još malo", stručnjaci upozoravaju da upravo tokom ekstremnih vrućina telo može vrlo brzo da pređe granicu posle koje posledice mogu biti ozbiljne. Zato ove dane ne treba potcenjivati, visoke temperature nisu samo neprijatnost, već mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.