Monumentalna mermerna statua visoka oko 2,1 metar, koja potiče iz 5. veka pre nove ere, otkrivena je ispod nekadašnjeg rimskog puta u drevnom gradu Sardu, na zapadu Turske.

Sard, koji se nalazi na UNESCO-voj Listi svetske baštine, smešten je u okrugu Salihli u provinciji Manisa. U antičko doba bio je prestonica zapadne satrapije Ahemenidskog Persijskog carstva, ali i kraljevine Lidije.

Prema rečima turskog ministra kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy, koji je vest o otkriću objavio na Fejsbuku, statua datira iz perioda između 470. i 450. godine pre nove ere i predstavlja jedan od retkih sačuvanih primera monumentalne mermerne skulpture iz tog vremena.

Nakon završetka konzervatorskih radova, statua će biti izložena u muzeju Manisa.

Skulptura je pronađena u dva velika dela i nedostaju joj stopala, kao i pojedini manji fragmenti. Tokom rimskog perioda iskorišćena je kao građevinski materijal i ugrađena ispod popločanja puta. Upravo zahvaljujući tome, lice i brojni fini detalji ostali su izuzetno dobro očuvani.

Stručnjaci ističu da skulptura predstavlja spoj različitih umetničkih stilova. Uspravan stav figure i duga kosa karakteristični su za 6. vek pre nove ere, dok način na koji su oblikovani lice i šake odražava umetničke trendove iz prve polovine 5. veka pre nove ere.

Figura je obučena u debeli himation – starogrčki ogrtač – preko hitona, pravougaone tunike, a ispod njih nosi odeću sa upečatljivim vodoravnim prugama. Arheolozi navode da se takva kombinacija odeće ne pojavljuje ni na jednoj sličnoj skulpturi iz Anatolije ili kontinentalne Grčke, zbog čega smatraju da predstavlja jedinstvenu lokalnu tradiciju drevne Lidije.

U desnoj ruci figura drži predmet za koji se pretpostavlja da je dunja, verovatno namenjena kao prinos božanstvu. Arheolozi veruju da bi upravo ovaj detalj mogao da pruži nove informacije o verskim običajima i ritualima stanovnika drevnog grada, piše Artnews.