Vozač kamiona koji je jutros na motoputu kod mesta Petlovača, nedaleko od Šapca, naleteo na dvojicu radnika putarskog preduzeća i usmrtio ih na licu mesta,uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, saznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih smo došli, vozaču je odmah nakon nesreće urađen alkotest, koji nije pokazao prisustvo alkohola.

- Vozaču kamiona urađen je alkotest i rezultati su bili negativni. On je odmah uhapšen i određen mu je pritvor do 48 sati - kaže izvor Kurira i dodaje da je slučaj preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, koje će utvrditi sve okolnosti teške tragedije.

Podsetimo, nesreća se dogodila jutros oko osam časova na motoputu u smeru ka Loznici, kod mesta Petlovača.

- Dvojica radnika privatnog preduzeća iz Sombora, izvršavali su radove na putu, uz propisano obeleženu signalizaciju, kada je na njih naleteo vozač kamiona preduzeća iz Valjeva i na mestu ih usmrtio - navodi naš sagovornik.

Prema dosadašnjim informacijama, poginuli radnici imali su 59 i 62 godine.

Prizori na mestu nesreće bili su potresni. Po kolovozu su ostali rasuti delovi vozila i srča, dok je među tragovima ostala i rukavica jednog od nastradalih radnika.

Kamion kojim je upravljao osumnjičeni zaustavio se tek nakon bočnog kontakta sa bankinom, na kojoj su ostale vidljive ogrebotine nastale prilikom udara.

Istraga je u toku, a nadležni će nakon prikupljanja svih dokaza utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su život izgubila dvojica radnika koji su, prema dosadašnjim informacijama, obavljali posao uz propisno obeleženu saobraćajnu signalizaciju.



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