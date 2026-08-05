Prema podacima iz državnih registara, Peredrij je preminuo 1. avgusta, kada je u večernjim satima došlo do eksplozije na ulazu u italijanski restoran "Balzi Rosi" u poznatom neboderu na Kudrinskom trgu u Moskvi, preneo je portal Mediazona.

U eksploziji je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo pet osoba, dok je 19 ljudi povređeno.

Prema navodima ruskih vlasti, eksplozivnu napravu je pokušala da unese žena kojoj je obezbeđenje prethodno zabranilo ulazak.

Kao jedna od verzija istrage navodi se da je tvrdila da nosi poklon, a sumnja se da je eksploziv aktiviran daljinski.

Nezavisni mediji navode da je među povređenima bila i 25-godišnja Marija Peredrij, ćerka generala Čajka, koja je nakon udaje promenila prezime.

Aleksandar Čajko je ranije bio komandant Istočnog vojnog okruga ruske vojske.

Ukrajinske vlasti ga optužuju za komandnu odgovornost tokom ruskih operacija u Ukrajini 2022. godine i protiv njega je pokrenut postupak u odsustvu, prenosi Tanjug.