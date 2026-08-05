Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da su isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu (PVO) od partnerskih zemalja u prvoj polovini ove godine smanjene tri puta u odnosu na 2025. godinu.

Zelenski je nakon sastanka sa vojnim vrhom, Ministarstvom odbrane, predstavnicima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), Glavne obaveštajne uprave (GUR) i Kancelarije predsednika saopštio da su utvrđene dodatne mere za zaštitu kritične infrastrukture, prenosi Ukrinform.

- Nažalost, ove godine značajno je smanjena isporuka protivbalističkih sistema od partnera. Broj raketa za PVO koje dobijamo smanjen je tri puta u poređenju sa 2025. godinom i to ne samo tokom leta, već u svim periodima prve polovine 2026. godine - naveo je Zelenski.

On je istakao da partneri raspolažu potrebnim raketama, ali da su neophodne političke odluke o njihovoj isporuci, kao i ubrzanje proizvodnje, uključujući lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini.

- To bi moglo značajno da ojača ne samo našu zemlju, već i globalnu zaštitu ljudskih života - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je naveo i da je saslušao izveštaj ukrajinskog premijera Sergeja Koreckog, koji je zajedno sa predstavnicima ukrajinske privrede predložio mere za podršku poslovnim aktivnostima i logistici u zemlji.

Na sastanku je bilo reči i o stanju na frontu i ključnim potrebama za snabdevanjem.

Posebna pažnja, prema rečima Zelenskog, posvećena je pravcima oko Konstantinovke i Slavjanska, o čemu su govorili vojni komandanti Mihail Drapati, Igor Skibjuk i Jevgenij Hmara.

Zelenski je rekao da je Hmara izneo hitne potrebe u vezi sa obezbeđivanjem bespilotnih letelica i finansiranja, koje treba što pre ispuniti.

- Odredili smo koje će aktivne mere biti sprovedene u Donjeckoj oblasti i na pojedinim drugim delovima fronta. Zahvalan sam svim jedinicama na istrajnosti. Razmatrali smo i kadrovska pitanja u Oružanim snagama Ukrajine - dodao je predsednik Ukrajine.

Tokom sastanka razgovarano je i o prioritetima za avgust u vezi sa, kako je naveo Zelenski, „dalekometnim sankcijama” protiv Rusije.

- Nastavljaju se operacije usmerene na rusku naftnu infrastrukturu i postrojenja za preradu. Cena produžavanja rata za agresora nastaviće da raste. Važno je da sankcije naših partnera dodatno pojačaju naš dalekometni uticaj. O tome ćemo razgovarati sa ključnim državama. Postoje dodatne mere u okviru politike sankcija koje bi trebalo sprovesti - rekao je Zelenski, a prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)