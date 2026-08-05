Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na Instagram nalogu "avucic" porukom: "Pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani. To je naša zakletva, to je naše obećanje".

Podsetimo, predsednik Vučić održao je moćan govor na komemorativnom skupu na Dan sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

- To je naša zakletva, to je naše obećanje, da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića. A vi, dragi Krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki. Izvinite, vi junaci srpstva. Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani - rekao je tom prilikom Vučić.

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