Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na Instagram nalogu "avucic" porukom: "Pogroma srpskog naroda nikada više neće biti, ma ko bio na drugoj strani. To je naša zakletva, to je naše obećanje".

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Podsetimo, predsednik Vučić održao je moćan govor na komemorativnom skupu na Dan sećanja na žrtve i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

 - To je naša zakletva, to je naše obećanje, da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića.  A vi, dragi Krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki. Izvinite, vi junaci srpstva. Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani - rekao je tom prilikom Vučić.

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