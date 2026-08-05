Prema rezultatima ankete, 55 odsto ispitanika ima poverenje u ukrajinskog predsednika, dok mu 40 odsto ne veruje, pa bilans poverenja iznosi plus 15 procentnih poena, prenosi Ukrinform.

U maju je Zelenskom verovao 61 odsto građana, a 34 odsto nije, što je predstavljalo bilans od plus 27 poena. Autori istraživanja ocenjuju da, uprkos očekivanjima pojedinih političara, analitičara i stručnjaka, nije došlo do naglog pada poverenja nakon nedavnih kadrovskih odluka koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Istovremeno, oni navode da bi uticaj kadrovskih promena i protesta mogao da bude delimično potcenjen, jer je tokom juna i prve polovine jula moguće da je poverenje u predsednika privremeno poraslo, između ostalog zbog uspešnih napada na rusku logistiku.

Da je istraživanje sprovedeno početkom jula, pad poverenja u odnosu na taj period verovatno bi bio izraženiji. Istraživači dodaju da je smanjenje poverenja verovatno delimično ublaženo činjenicom da je Zelenski uvažio deo zahteva demonstranata, kao i uspešnim sastancima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Napominju da su Trampove izjave kojima je doveo u pitanje uspeh tih razgovora usledile tek u završnim danima sprovođenja ankete. Među građanima koji veruju Zelenskom, njih 20 odsto navodi da mu "u potpunosti" veruje, dok ostali odgovaraju da mu "uglavnom" veruju.

S druge strane, među onima koji nemaju poverenja, 19 odsto kaže da mu "uopšte" ne veruje, a 20 odsto da mu "uglavnom" ne veruje.

Istraživanje KMIS-a objavljeno u maju pokazalo da većina Ukrajinaca smatra da je nakon završetka rata potrebno sprovesti obnovu vlasti u zemlji.

Anketa je sprovedena od 20. jula do 3. avgusta metodom telefonskih intervjua u svim regionima Ukrajine koji su pod kontrolom vlade i obuhvatila je 974 punoletna ispitanika.

Prema navodima istraživača, statistička greška uzorka u redovnim okolnostima ne prelazi 4,1 procentni poen za rezultate oko 50 odsto, dok u uslovima rata, pored formalne statističke greške, postoji i određeno sistematsko odstupanje.

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