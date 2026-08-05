„Veoma teška situacija je za ukrajinske snage na sumskom pravcu, južno od Junakovke. Naše jedinice su tu formirale vatrenu zamku. Ukrajinski vojnici koji se nalaze u šumskom području jugoistočno i jugozapadno od Junakovke našli su se u taktičkom okruženju. Do potpunog operativnog okruženja ostalo je još oko dva kilometra“, rekao je Maročko.

On je dodao da su ruske snage iz pravca Mogrice napredovale ka severozapadu duž puta i stigle do šumskog pojasa, kako bi se spojile sa jedinicama koje deluju kod Junakovke.

„Naše jedinice, koje napreduju jedne drugoj u susret, nastavljaju uspešna dejstva južno od Junakovke i takođe su stigle do šumskog područja. Ukrajinski vojnici još pokušavaju da se sakriju od dronova među drvećem, ali ako u narednih nekoliko dana ne napuste to područje, naći će se u potpunom operativnom okruženju“, naveo je Maročko.

On je ranije izjavio da se upravo kod Junakovke nalazi najšira bezbednosna zona duž ruske granice, prenosi Sputnjik.