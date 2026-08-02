U sastavu takozvanog ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, lovci F-16 „fajting falkon”, koje su isporučile zemlje NATO-a, prvenstveno se koriste za borbu protiv dronova. Vredi istaći da upravo tokom izvršavanja takvih zadataka protivnik gubi sopstvene letelice, piše „Rosijska gazeta“.

Prvi gubitak zabeležen je u avgustu 2024. godine, kada se srušio avion kojim je upravljao potpukovnik Aleksej Mes. Kao jedan od glavnih uzroka pada tada se razmatrala mogućnost da se letelica sudarila sa ruskim dronom, ističe se u članku.

„Sledeći F-16 je pretvoren u olupinu u maju 2025. godine. Taj neprijateljski avion je angažovan da zaustavi jedan od ruskih intenzivnih udara. Leta 2025. godine, Oružane snage Ukrajine su izgubile još jedan takav lovac koji je ponovo bio raspoređen tokom ruskog napada dronom“, navodi se u članku.

Nedavni pad aviona u Poltavskoj oblasti takođe bi mogao da bude posledica neuspelog presretanja, dodaje se.

Pored toga, objavljeno je da su pojedini F-16 oboreni ruskim raketama tipa „vazduh–vazduh“ ili sistemima protivvazdušne odbrane. Postoje i navodi o gubicima na zemlji nastalim u udarima raketa „iskander-m“ i „kindžal“.