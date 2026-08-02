U zoni odgovornosti grupa Oružanih snaga Rusije, ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile oko 1.415 pripadnika, saopštilo je MO Rusije.

Tokom protekla 24 sata, ruske snage su izvele napade na objekte logističke i energetske infrastrukture, kao i na logističke centre koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Kako ističu, ruski PVO sistemi su tokom protekla 24 sata oborili šest avionskih bombi, jednu raketu sistema „hajmars“ i 1.158 ukrajinskih dronova avionskog tipa.