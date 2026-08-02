"Juče je u Moskvi u brutalnom terorističkom napadu poginulo nekoliko ljudi. Povređeni se trenutno nalaze u gradskim bolnicama, gde im se pruža sva neophodna nega", napisao je Sobjanjin na Telegramu.

Organi za sprovođenje zakona istražuju okolnosti incidenta, a odgovorni za ovaj zločin će sigurno biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde, poručio je gradonačelnik.

"Izražavam najdublje saučešće porodicama i prijateljima žrtava. Povređenima želim brz oporavak", dodao je Sobjanjin.

U restoranu na Kudrinskom trgu u Moskvi juče je eksplodirala je improvizovana eksplozivna naprava, kada su tri osobe poginule, a 21 je povređena.

Tom prilikom poginula je nepoznata ženska osoba koja je pokušala da unese bombu u restoran, kao i pripadnik obezbeđenja koji joj nije dozvolio da uđe u restoran sa eksplozivnom napravom. Treća žrtva je jedan od gostiju.