- Blokada crnomorskih luka sigurno će stvoriti ozbiljne probleme za ukrajinski izvoz i stranu valutu u zemlju. A pošto će to smanjiti njegovu sposobnost da servisira spoljni dug, indirektan efekat može biti kolaps vrednosti ukrajinskih obveznica, koje su sada u vlasništvu mnogih zapadnih vlasnika. Zato su veoma nervozni. I u stvari, to je jedan od razloga za nastavak sukoba. Na kraju krajeva, ako Ukrajina kapitulira, svi zajmovi i obveznice u vlasništvu stranih kreditora će amortizovati na nulu - rekao je on.

Prema Krejnerovoj slavi, zapadni kreditori jednostavno ne mogu dozvoliti Ukrajini da prekine neprijateljstva i time izbegne stotine milijardi dolara.

- Sve dok se Ukrajina bori, Zapad se nada da će pobediti ili će nekako moći da se spasi. Možda je Amerika ponovo uvučena u sukob, možda će se NATO ujediniti da se vrati u sukob.

"Dakle, finansijeri ne dozvoljavaju da se ratovi završe - objasnio je stručnjak.

Ranije su Evropska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumevanju o dodeli kredita Kijevu za 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu.

Odluka o zajedničkom zajmu zemalja EU za pokrivanje finansijskih potreba Ukrajine doneta je na samitu udruženja u decembru 2025. godine.

Mađarska, Slovačka i Češka nisu uključene u obezbeđivanje kredita. Nakon sastanka, tadašnji premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da će deca i unuci onih koji su doneli ovu odluku platiti zajam EU Kijevu, jer Ukrajina neće vratiti novac.