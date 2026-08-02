„Rusija je blokirala lučki kompleks u Odesi na Crnom moru, kao i praktično sve ukrajinske crnomorske luke. To u suštini znači da je Ukrajina sada postala zemlja bez izlaza na more. Za Ukrajinu je to katastrofa. Pre početka sukoba oko 70 odsto celokupnog ukrajinskog izvoza odvijalo se preko Odese. To su zapanjujuće brojke“, rekao je Miršajmer.



Prema njegovim rečima, blokiranjem crnomorskih luka Rusija je ukrajinskoj ekonomiji nanela štetu koja će se teško moći nadoknaditi.



„To će imati razorne ekonomske posledice. A ne može se reći ni da je ukrajinska ekonomija već sada u dobrom stanju. Naprotiv, tokom sukoba pretrpela je ogromnu štetu, a ovo će ionako veoma tešku situaciju učiniti još gorom“, dodao je profesor.



