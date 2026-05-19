On je rekao da su piloti identifikovali metu i lansirali raketu vazduh-vazduh, preneo je rumunski portal Digi24.

Pevkur je naveo da je dron koji je ušao u estonski vazdušni prostor oboren iznad jezera Vircjarv.

Ostaci drona pali su na polja u selu Kablakula, a dron je oborio rumunski lovac stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Šauljaj u Litvaniji, objavio je estonski portal ERR.

NATO je potvrdio da je rumunski lovac F-16, koji služi u misiji Alijanse za kontrolu vazdušnog prostora u baltičkim državama i koji je raspoređen u Litvaniji, oborio dron iznad Estonije, javio je Rojters.

Alijansa je navela da istražuje taj slučaj, navodeći da je spremna i sposobna da odgovori na sve potencijalne vazdušne pretnje.

Dron je ušao u estonski vazdušni prostor jutros oko 08.00 sati po srednjeevropskom vremenu, saopštila je estonska vojska.

Izvor je rekao za Rojters da je dron praćen pre ulaska u Estoniju, a da je odluka o njegovom obaranju doneta kako bi se smanjio uticaj na civilno stanovništvo i infrastrukturu.

Susedna Letonija je takođe izdala upozorenje na vazdušnu pretnju nakon što je dron danas ušao u njen vazdušni prostor, preporučujući stanovnicima područja u blizini ruske granice da ostanu u zatvorenom prostoru, a avioni NATO misije mobilisani su u tom području.

Nije jasno da li je reč o istom dronu koji je ušao u vazdušni prostor Estoniju ili su u pitanju dva drona.

Međutim, estonski ministar odbrane Hano Pevkur rekao je da je dron prvobitno otkrila Letonija pre nego što ga je oborio rumunski avion F-16 sa sedištem u Litvaniji.

Estonija i Letonija su saopštile da nisu dozvolile Ukrajini da pokreće napade na Rusiju sa njihovih teritorija.