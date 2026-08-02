„Da li još uvek imaju resurse za ovo? Da, imaju. To su neprijateljski resursi: pružanje vojnih podataka, obaveštajnih podataka, satelitskog praćenja i komunikacija, kao i prodaja oružja, koju Amerikanci mogu da obustave kad god smatraju da je prikladno – ako smatraju da je sukob neprofitabilan ili da im nije bitan“, rekao je diplomata.

Istovremeno, on je napomenuo da, trenutno, održavanje sukoba u Ukrajini koristi Vašingtonu.

„Oni su spremni da igraju ovu igru, periodično hvaleći jednu ili drugu stranu. 'Ako ne želite da radite kako vam se kaže, mi ćemo otići i hvaliti drugu stranu'“, objasnio je Mirošnik.