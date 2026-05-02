U noćnoj misiji iznad Beograda, avion je pogodilo Treći raketni divizion 250. brigade protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u blizini Šapca.

"Kod nas je u poseti to veče bio general Ljubiša Veličković i ostao je otprilike do 15 do dva, 20 do dva. Pošao je, jer je bio jako umoran. Rekao je: "Momci ako bude nešto, vi odradite". Ja sam mu rekao: "Gospodine generale, ostanite, u dva počinje žurka, u dva počinje nalet". I F-16 smo oborili u dva i osam", priseća se Dragan Matić, operator ručnog praćenja u 3. raketnom divizionu.

Pogođeni avion je od Šimanovaca uspeo da odleti tek do Cera. Pilota, koji se katapultirao, Amerikanci su helikopterima spasli tokom noći.

Čitaj navigaciju, ali pitaj seljaka

Tog jutra forenzički snimatelj jugoslovenske vojske dobio je informaciju da je oboreni F-16 pao u okolini Šapca. I prvi stiže do olupine.

"I danas važi ta priča 'čitaj navigaciju, ali pitaj seljaka'. Time smo se rukovodili, pitaćemo. Mada se još kada smo mi došli dimilo iz tog rejona šume gde je pao i bukvalno ukućani koji žive na proplanku, šuma je iza njihove kuće, izašla je gospođa koja je rekla: 'Jeste, to je ovde iza. Moj muž je čak izašao sa lovačkom puškom da gađa helikopter'. To je bilo van pameti, ali se stvarno na travi videlo. Otvorili su vatru, upozoravajući, da bi mogli da pretraže taj teren. Sišao sam dole, još se pušilo", navodi Srđan Grčić, zastavnik prve klase u penziji.

Jedinica koja je oborila F-!6 na televiziji čula za svoj uspeh

Za snimateljem stigla je i vojna policija da obezbedi prostor. Snimci su iskorišćeni za pripremu izveštaja, a jedinica koja je oborila F-16 tek tada je čula za svoj uspeh.

"Mi smo tek ujutru na televiziji videli snimak delova razbacanih po šumi gde je pao, na obronke Cera, selo Nakučani i onda je bilo skakanje i radovanje normalno", poručuje Matić.

Srđan Grčić napominje da je to treća brigada 250. raketne brigade, koja je već imala uspeh sa obaranjem F-117.

"Dobro obučena ekipa i to je timski rad koji donosi takve rezultate. Naravno da sam bio veseo. Znam kolika su sila, kolika je to država bila, ali eto i to je naše što smo uspeli da odradimo i nadam se zato smo sada u miru", dodaje Grčić.

Rep i poklopac pilotske kabine oborenog aviona F-16 čuvaju se u Muzeju vazduhoplovstva na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu da podsećaju na uspeh jedinice.

(M.S./RTS)

BONUS VIDEO