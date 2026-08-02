''Na Ilindan, 2. avgusta, u 14 časova, Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski g. Sergije i Svetonikolajevska sveštena obitelj manastira Rmnja svečano će dočekati g. Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije'', saopšteno je iz SPC.

Kako se navodi u saopštenju SPC, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine.

Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine.

Tokom svoje burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata je devastiran, podseća RTRS. Patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je novoobnovljeni manastirski hram Svetog Nikolaja Čudotvorca.

Manastir Rmanj nalazi se na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, i više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda.