Američka vlada objavila je nedavno snimak na kojem se vidi trenutak kada borbeni avion F-16 prati i obara neidentifikovani leteći objekat iznad jezera Hjuron u Mičigenu, objavilo je američko ministarstvo rata.

Materijal je snimljen 12. februara 2023. godine, ali do sada nije bio dostupan javnosti. Na crno-belom vojnom snimku vidi se objekat neobičnog oblika, nalik osmougaoniku, koji se kreće iznad jezera dok ga američka vojska prati iz vazduha.

U sledećem trenutku avion F-16 otvara vatru i pogađa metu. Objekat se raspada, a iz njega se, prema opisu snimka, izbacuju delovi koji podsećaju na šrapnele.

Pentagon otvorio nove dosijee o NLO fenomenima

Američko Ministarstvo odbrane objavilo je ovaj snimak u okviru nove serije deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim fenomenima, kako američke vlasti zvanično nazivaju slučajeve koji su ranije u javnosti uglavnom opisivani kao NLO.

Objava dolazi nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da će javnosti biti dostupno još poverljivih materijala o NLO slučajevima. Novi paket, prema navodima stručnjaka, sadrži oko 160 datoteka, među kojima su snimci, izveštaji i prateća dokumentacija o nerešenim slučajevima.

U opisu jednog od video-materijala navodi se da snimak prikazuje „kinetičku interakciju“ između dva kontrastna objekta, nakon čega se prvobitna meta raspada u obrascu koji ukazuje na događaj velike energije.

Jednostavnije rečeno, američka vojska je pratila objekat koji nije odmah mogao da bude identifikovan, a zatim ga je oborila u vazduhu.

Ostaci pronađeni na obali jezera

Kanadske vlasti su tokom 2024. godine saopštile da su posle obaranja objekta pronađeni određeni ostaci u oblasti jezera Hjuron. Jedan zvaničnik tada je za Si-Ti-Vi njuz naveo da su delovi pronađeni na obali, ali da je posle analize zaključeno da ne predstavljaju materijal od značaja za nacionalnu bezbednost.

Taj detalj dodatno je privukao pažnju javnosti, jer je slučaj iznad jezera Hjuron bio deo šire serije incidenata iz 2023. godine, kada je američka vojska obarala nepoznate objekte iznad Severne Amerike.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da objavljeni snimci ne predstavljaju dokaz o postojanju vanzemaljskog života. Reč je o slučajevima koje vlada i dalje vodi kao nerešene, jer nije mogla da donese konačan zaključak o poreklu, prirodi ili nameni uočenih objekata.

U propratnom saopštenju uz objavljene fajlove navedeno je da arhivirani materijali obuhvataju slučajeve za koje američke vlasti trenutno nemaju potpuno objašnjenje.

To znači da snimak iznad jezera Hjuron ostaje važan vojni dokument, ali ne i potvrda najdramatičnijih tvrdnji koje se često vezuju za NLO fenomen.