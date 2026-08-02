Kako je navedeno, oštećeni su rezervoari za gorivo u luci Odesa.

"Ruske oružane snage nastavile su da napadaju ukrajinske luke i mornaričke brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Visokoprecizno oružje iz vazduha i dronovi za napad pogodili su rezervoare za gorivo namenjene ukrajinskim oružanim snagama u luci Odesa, i morski tegljač preuređen za upotrebu bespilotnih čamaca u luci Nikolajev", ističe se u saopštenju.

Pored toga, kako se dodaje, pogođen je i brod za suvi teret koji je prevozio vojnu opremu u Crnom moru, osam kilometara istočno od sela Zatoka.