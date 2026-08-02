"Danas su na Sumi bačene bombe. U Brovarima je jedna osoba poginula, a šest je povređeno u napadu dronom. Izražavam saučešće porodicama stradalih. Harkov i Harkovska oblast i dalje su pod stalnim napadima. Tokom noći, Rusija je takođe izvela napade na Odesku, Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast. Ove nedelje oštećeno je više od 1.500 objekata, uključujući stotine običnih stambenih zgrada", navodi se objavi Zelenskog na mreži Iks.

On je ukazao da značajan broj ruskih kompanija i preduzeća proizvodnjom komponenti za dronove, rakete i navođene vazdušne bombe omogućava ove napade na Ukrajinu.

"Rusija sve više ulaže u svoje kapacitete za balističko naoružanje i pokušava da poveća proizvodnju. Neophodan je pritisak na svaki segment ruskog odbrambeno-industrijskog kompleksa, jer upravo taj pritisak može pomoći da se na kraju smanji broj napada na naš narod. Sankcije se moraju proširiti i moraju biti efikasne. Hvala svima koji doprinose tome", poručio je Zelenski.