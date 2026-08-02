Pripadnici 11. armijskog korpusa grupacije „Sever“ likvidirali su više od 500 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti tokom jula, saopštio je komandant jedinice izviđačkih bespilotnih sistema 11. korpusa, poznat pod kodnim imenom „Luč“.

„Operateri jedinica bespilotnih sistema i pripadnici artiljerijskih jedinica 11. armijskog korpusa grupacije ‘Sever’ od početka jula likvidirali su više od 500 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage uništavaju se kako na liniji razdvajanja, tako i u pozadini. Pored toga, uništavaju se tehnika i naoružanje protivnika“, ispričao je "Luč".

On je dodao da je uništavanje ljudstva Oružanih snaga Ukrajine omogućilo jedinicama grupacije „Sever“ da dezorganizuju ukrajinske snage i smanje rotacioni potencijal njihovih jedinica na prvoj liniji fronta.

Grupacija „Sever“ nastavlja ofanzivu u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, potiskujući ukrajinske snage od granice sa Belgorodskom oblašću i šireći bezbednosnu tampon-zonu.