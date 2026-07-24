U odlomku intervjua sa Lori Lumer, blogerkom iz Trampovog okruženja, objavljenom na društvenoj mreži Iks, Zelenski je rekao da se "ton promenio" nakon njihovog susreta u bazilici Svetog Petra u Rimu, preneo je Ukrinform.

"Bio je to kratak sastanak, ali uvek sam govorio da je to bio istorijski trenutak, jer smo promenili naše odnose za 15 do 20 minuta. Nikoga nije bilo oko nas. Bio je to sastanak jedan na jedan. Bio sam veoma zadovoljan što sam čuo predsednika Trampa", rekao je Zelenski.

On je ocenio da je razgovor bio dobar i obostran i da mnogo toga zavisi od kvalitetnih odnosa između lidera.

Deo intervjua ponovo je objavio i Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, dok je Lumer najavila da će uskoro objaviti ceo razgovor sa ukrajinskim predsednikom.

Kako je preneo Ukrinform, odnosi između Zelenskog i Trampa ranije su bili napeti nakon sastanka u Beloj kući 28. februara 2025. godine, koji je prekinut zbog nesuglasica oko rata u Ukrajini i poverenja u dogovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Dva meseca kasnije, u aprilu iste godine, Zelenski i ukrajinska delegacija doputovali su u Rim na ceremoniju oproštaja od pape Franje, gde se ukrajinski predsednik ponovo sastao sa Trampom.