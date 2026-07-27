Margetić je prilikom gostovanja podkastu kod Hubanića izneo niz najtežih optužbi, predstavljajući ih kao utvrđene činjenice, iako u emitovanom snimku nije ponudio nijedan dokaz za ono što je izgovorio.

"Aleksandar Vučić, zločinac s jevrejskog groblja, snajperski ubica iz opsade Sarajeva i šef mafije s Andrićevog venca u Beogradu", izjavio je Margetić, a potom predsednika optužio da je tokom rata pucao na decu, trudnice i civile.

„S položaja na kojima je Aleksandar Vučić lično pucao na sarajevsku decu, trudnice i civile. S položaja na kojima je Aleksandar Vučić bio suorganizator i učestvovao u ljudskim safarijima, dovođenju inostranih lovaca na ljude”, rekao je Margetić.

Tu se nije zaustavio, nego je izjavio i da je predsednik Srbije naredio ubistvo jednog novinara koji je prethodno proveo dve godine u zatvoru.

„Aleksandar Vučić dao ga je ubiti preko svog brata Andreja Vučića”, rekao je Margetić, a zatim Andreja Vučića nazvao „mafijaškim komesarom Aleksandra Vučića”.

Umesto pijeteta prema žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Margetić je tragediju upotrebio kao sredstvo za nastavak obračuna sa predsednikom Vučićem.

„Da li od čoveka koji je uradio ovo očekujete da ne ubija vašu decu? Pa, nadstrešnica u Novom Sadu samo je posledica ovoga”, izjavio je Margetić.

On je čak građanima Srbije poručio da su sami odgovorni jer su, kako je izjavio, "ćutali dok smrt nije doša na njihova vrata".

"Zato je i došlo do nadstrešnice u Novom Sadu jer ste ćutali, pa tek kad je smrt došla na vaša vrata ste odlučili da progovorite", izjavio je Margetić.

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