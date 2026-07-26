Prema prvim informacijama, u glavnom gradu Ukrajine aktivirana je protivvazdušna odbrana, dok se okolnosti eksplozija i dalje utvrđuju. Ruski izvori tvrde da su u napadu korišćeni S-400 i "Iskander".

Pojedini ruski izvori navode da je u napadu na Kijev korišćen kombinovani udar raketnim sistemima S-400 i "Iskander".

Ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene, niti ih je moguće nezavisno verifikovati.

Kijevski izvori: Lansirane četiri rakete, eksplozija bilo više

Prema navodima pojedinih izvora iz Ukrajine, ispaljene su četiri rakete, ali je broj detonacija koje su se čule u Kijevu bio znatno veći.

Za sada nije poznato da li su dodatne eksplozije u Kijevu bile posledica dejstva protivvazdušne odbrane, sekundarnih detonacija ili udara na više lokacija.

Ukrajinske vlasti još nisu objavile zvanične informacije o eventualnoj šteti, žrtvama ili pogođenim objektima.

Čekaju se zvanične informacije

Nadležne službe očekuju da će nakon završetka procene na terenu biti objavljeno više detalja o razmerama napada i njegovim posledicama.

Do tada informacije o broju raketa, vrsti naoružanja i pogođenim ciljevima treba posmatrati kao preliminarne.