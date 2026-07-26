Ukrajinske vlasti zatražile su hitno zasedanje Saveta bezbednosti UN zbog, kako navode, ruskih napada na civilne teretne brodove i blokiranja ukrajinskog plovidbenog koridora u Crnom moru.

Prema tvrdnjama Kijeva, ruski udari ozbiljno su poremetili izvoz poljoprivrednih proizvoda upravo u periodu kada traje vrhunac žetve.

Ukrajinsko Ministarstvo poljoprivrede procenjuje da obustava uplovljavanja brodova u luke zemlji nanosi štetu od oko dve milijarde dolara svakog meseca.

Izvoz gotovo zaustavljen

Ukrajinske vlasti tvrde da ruske snage poslednjih dana sistematski gađaju brodove koji pokušavaju da uplove ili isplove iz ukrajinskih luka na Crnom moru.

Kako navode, zbog toga je pomorski saobraćaj u tom području gotovo potpuno obustavljen.

Analitičari ocenjuju da bi nagli pad izvoza žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda mogao dodatno da pogorša stanje ukrajinske ekonomije.

Istovremeno, pojedini vojni stručnjaci smatraju da je zbog situacije na moru gotovo potpuno zaustavljeno i dopremanje vojne opreme morskim putem na teritoriju pod kontrolom Kijeva.

Na meti i luke u Odeskoj oblasti

Pored napada na brodove, ruske snage, prema navodima iz Ukrajine, svakodnevno izvode udare na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti.

Među metama su, kako se navodi, skladišta goriva i maziva, kao i objekti u kojima se proizvode ili sklapaju bespilotne letelice i bespilotni čamci.

Zašto je spor oko Crnog mora ponovo eskalirao?

Ukrajina je ranije pokrenula takozvanu crnomorsku inicijativu, koja je podrazumevala uzajamno odricanje od napada na civilna plovila.

Prema tekstu koji prenose ruski mediji, nakon što je Rusija prihvatila određene obaveze, ukrajinske snage nastavile su napade na tankere povezane sa Rusijom.

Navodi se i da ukrajinske snage i dalje pokušavaju da izvode napade na ruska plovila u Crnom i Azovskom moru.

Izvor: Rusijavesti