Zelenski je na Telegramu naveo da je protivvazdušna odbrana zbog toga prioritet i pozvao je partnere Ukrajine da ubrzaju realizaciju dogovorenih mera za zaštitu vazdušnog prostora, preneo je Ukrinform.

"Sve što se dogovorimo sa partnerima mora brže da se sprovede. Gde god vlasti mogu da pomognu u organizovanju zaštite neba, to mora da bude urađeno", rekao je ukrajinski predsednik.

On je naveo da je u ruskom granatiranju Slavjanska sinoć oštećeno više od 10 stambenih zgrada, dok su tri osobe poginule.

Prema njegovim rečima, u Sumskoj oblasti tri osobe su stradale u napadu dronom "šahed" i dodatnom napadu FPV dronom na objekat ukrajinske poštanske kompanije Nova pošta.

Zelenski je dodao da je u Harkovu dron pogodio višespratnicu, dok je u Zaporožju izgorela pijaca odeće.

Naveo je i da se nastavljaju napadi dronovima na civile u Hersonu i okolnim područjima.

Prema njegovim rečima, napadi su zabeleženi i u Poltavskoj, Černigovskoj, Odeskoj, Nikolajevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ukrajinski predsednik je izrazio saučešće porodicama stradalih i ocenio da ruske snage nisu mogle da ne znaju da su pogođeni objekti civilni.

Ukrajinske vlasti su ranije saopštile da su u Sumskoj oblasti tokom novog ruskog napada poginule tri osobe, dok su na više lokacija izbili požari.