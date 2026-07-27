Iako su blokaderi na razne načine pokušavali da privuku pažnju prolaznika, njihov štand je ostao prazan.

Kraljevčani su odlučili da ih potpuno ignorišu, što još jednom pokazuje da studentsko blokaderska lista jednostavno nema nikavu podršku u narodu.

Međutim, u nedostatku podrške, blokaderi su, prema onome što se vidi na snimcima, u cilju širenja bezočne blokaderske progagande sramno pokušali da iskoriste decu.

Kako je izgledala ova skandalozna scena u Kraljevu, svedoči sledeći snimak: