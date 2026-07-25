Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom nedavne posete Ukrajini stekao utisak da predsednik Volodimir Zelenski veoma dobro kontroliše emocije, ali i da ga je jedna stvar posebno iznenadila.

Govoreći za švajcarski Weltwoche, Vučić je rekao da je sastanak protekao u mirnoj atmosferi i da nije bilo nikakvih problema tokom razgovora lidera zemalja jugoistočne Evrope.

"Zelenski dobro krije emocije"

Vučić je ocenio da je ukrajinski predsednik ostavio utisak smirenog sagovornika.

– Zelenski je pametan čovek. Može dobro da krije svoje emocije. Bio je dobar, miran dan. Nije bilo problema – rekao je Vučić.

"To me je iznenadilo"

Predsednik Srbije rekao je da je tokom boravka u Ukrajini primetio da građani nisu pokazivali strah da govore ruskim jezikom, što nije očekivao.

Kako je naveo, upravo ga je taj detalj najviše iznenadio tokom posete.

– Ono što sam primetio je da obični ljudi nisu strepeli da pričaju ruski, što me je iznenadilo – rekao je Vučić.

Zašto Srbija nije potpisala zaključke

Vučić je objasnio i zbog čega Srbija nije podržala završni dokument samita.

Kako je rekao, jedan od ključnih razloga bila je odredba koja se odnosila na formiranje specijalnog suda protiv Rusije.

– Pod tačkom 11 govorilo se o formiranju specijalnog suda protiv Rusije. Imamo Povelju UN i sve mora da bude u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Sve drugo je dolivanje ulja na vatru – rekao je predsednik Srbije.

Izvor: Weltwoche