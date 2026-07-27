Nakon optužbe da je Kristijan Golubović usmrtio psa bivše partnerke Kristine Spalević, oglasio se Pavle Bihali čiju reakciju je tražila javnost na društvenim mrežama.

Inicijatorni pokretač organizacije Levijatan, čiji je primarni cilj da se bavi spašavanjem životinja, Bihali se oglasio o ovom slučaju.

- Čuj, da l' ću ja da se oglasim. Ne, neću, uplašio sam se mnogo, pa ne smem - započeo je Bihali, pa dodao:

- Pa jel vi znate da ja ovde ovom čoveku (prim. aut. pokazuje na Kristijana) kažem šta hoću. Da li vi shvatate to, ne znam da li vi razumete da mogu da mu kažem šta hoću, šta god želim - najgoru uvredu na svetu da mu kažem, znate šta je makaimum što meni Kristijan Golubović može i treba da kaže: "Ovde naše prijateljstvo prestaje"... Tako da tu priču ne smeš, kao, smem na koga hoću, kad sam u pravu i kad imam zašto, a o ovoj (prim. aut. Pokazuje na Kristinu) neću ni da pričam.

Bihali je onda spomenuo i Kristinin video, na kojem se navodno vidi kako Kristijan maltretira psa u kadi, koji kasnije ugine.

- Ono što mene zanima, zašto ako je pas ubijen pre 3 godine, gospođa nije prijavila ubistvo psa? Automatski saučesnik - optužio je Pavle Kristinu.

Međutim, on je nastavio svoje izlaganje, pa onda izneo jedan detalj.

- Međutim, ona ima sreću zato što pas nije ubijen, a kako nije ubije? Imam dokaz u telefonu koji neću sada objavljivati, a zašto neću? Zato što hoću da pustim Tužilaštvo i MUP da ispitaju krunskog svedoka, a to je u ovom slučaju veterinar, koji je pregledao psa Koko, neposredno posle događaja sa onog isečenog snimka koji ste videli na profilu gospođice ili gospođe, šta je već...

- Znači, neposredno nakon toga, pas je bio na pregledu i dobio vitaminsku injekciju, dobio injekciju za svoje neurološke probleme koje je imao, otišao je kući i nakon određenog vremena, pas se upokojio - tvrdi Pavle Bihali.

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