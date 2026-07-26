Zapanjujući video snimak školskog aviona Jak-52 koji obara ruske dronove Šahed iz otvorene kabine pojavio se usred novog talasa napada sa velikog dometa unutar ruske teritorije, prenosi grčki portal Pronjuz.

Kao se vidi na snimku, kopilot aviona Jak-52 sedi na zadnjem sedištu sa otvorenom kabinom.

Sa izvanrednom smirenošću, on podiže jurišnu pušku koju drži u rukama, cilja na dron Šahed iranske proizvodnje koji leti pored njega i otvara vatru.

Za nekoliko sekundi, dim počinje da izlazi iz desnog krila drona. Pilot Jak-52 se približava meti, a dron eksplodira u vazduhu iznad mora.

U drugim kadrovima istog videa, zabeležene su neutralizacije neprijateljskih dronova, koji se zapale, ruše na zemlju ili zapaljeni padaju kroz oblake, prenosi grčki portal.

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