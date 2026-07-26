"Ove nedelje Rusi su ispalili na Ukrajinu skoro 1.700 dronova, više od 1.630 avionskih bombi i 95 raketa različitih tipova, od kojih su više od polovine bile balističke", navodi se u objavi ukrajinskog predsednika, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim tvrdnjama samo tokom protekle noći ruske snage su lansirale na ciljeve u Ukrajini osam raketa i 136 dronova različitih tipova.

"Pogođeni su Hersonska, Donjecka, Dnjeparska, Harkovska, Sumska, Odeska, Mikolajevska, Zaporoška, Černigovska oblast i Kijev. Prestonica je pogođena balističkim projektilima, tri osobe su povređene", navodi se u objavi Zelenskog.

Prema njegovim tvrdnjama, trenutno se otklanjaju posledice udara bespilotne letelice u stambene zgrade u Harkovu gde je jedna osoba poginula, a devet ih je povređeno, uključujući dvoje dece.

"U akciju su uključene sve nadležne službe. Takođe, jedinice državne službe za vanredne situacije nastavljaju sa gašenjem požara u hipermarketu u Krivom Rogu", objavio je Zelenski.

Naglasio je da ukrajinska vlada svakodnevno sarađuje sa partnerima kako bi se osiguralo da ukrajinski vojnici imaju čime da pariraju ruskim udarima.

"Moramo da smanjimo prednost Rusije u balističkom terorizmu i zato je veoma važno da antibalistički PVO paketi stignu na vreme. Svaka raketa presretač sada bukvalno pomaže u spasavanju ljudskih života ako je ovde, u ukrajinskim sistemima, a ne u skladištima partnera. Hvala svima koji pomažu na ovaj način", dodao je Zelenski.