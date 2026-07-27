Kesice sa natpisom "Ne jesti", koje se često nalaze u kutijama za obuću, torbama ili elektronskim uređajima, većina ljudi bez razmišljanja baca. Ipak, reč je o silika gelu koji može biti veoma koristan u domaćinstvu zahvaljujući svojoj sposobnosti da upija vlagu.

Ako se pravilno koristi, silika gel može pomoći u zaštiti stvari od vlage, neprijatnih mirisa, buđi i korozije, pa vredi sačuvati nekoliko kesica za svakodnevnu upotrebu.

Šta je zapravo silika gel?

Uprkos nazivu, silika gel nije gel, već sitne granule silicijum-dioksida koje efikasno upijaju vlagu iz vazduha. Zbog toga proizvođači stavljaju ove kesice u pakovanja kako bi zaštitili proizvode tokom transporta i skladištenja.

Iako bezbojni silika gel nije opasan kada se koristi prema nameni, granule ne treba gutati niti dozvoliti da dođu u kontakt sa očima. Kesice je važno držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca, kao i na suvom mestu kako ne bi izgubile svoju moć upijanja.

Gde sve možete koristiti silika gel?

Uklanja neprijatne mirise

Silika gel odlično upija višak vlage, koja je jedan od glavnih uzroka neprijatnih mirisa.

Nekoliko kesica možete staviti u:

sportsku torbu,

ormar,

fioke,

podrum ili ostavu.

Na taj način smanjuje se mogućnost stvaranja ustajalog mirisa.

Štiti dokumenta i fotografije

Važni dokumenti, stare fotografije i porodični albumi posebno su osetljivi na vlagu.

Ako u kutiju sa uspomenama stavite nekoliko kesica silika gela, smanjićete rizik od pojave buđi i neprijatnih mirisa.

Čuva foto-opremu i elektroniku

Foto-aparati i objektivi lako mogu da se zamagle kada se prenesu iz klimatizovanog prostora na topao i vlažan vazduh.

Jedna ili dve kesice silika gela u torbi za foto-opremu mogu pomoći da se smanji količina vlage.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da silika gel nije pouzdano rešenje za mobilni telefon koji je upao u vodu. On može ukloniti samo površinsku vlagu, dok uređaj koji je pretrpeo kontakt sa vodom treba što pre odneti u servis.

Sprečava rđu i tamnjenje nakita

Silika gel može pomoći i u zaštiti metalnih predmeta od vlage.

Ako nekoliko kesica stavite u kutiju za nakit ili alat, smanjićete mogućnost pojave rđe na alatu i usporiti tamnjenje srebrnog nakita.

Mogu da se koriste više puta

Jedna od najvećih prednosti silika gela jeste to što se može regenerisati.

Kada granule upiju vlagu, mogu se osušiti u rerni:

ako su u originalnoj papirnoj kesici, temperatura ne bi trebalo da prelazi 80 stepeni Celzijusa ;

; ako se granule izvade iz kesice i rasporede po plehu, mogu se zagrevati na 120 stepeni Celzijusa između 30 minuta i dva sata, uz povremeno otvaranje rerne kako bi izašla para.

Nakon hlađenja silika gel je ponovo spreman za upotrebu.

Obratite pažnju na boju granula

Nisu sve kesice iste. Stariji proizvodi ili oni proizvedeni van Evropske unije ponekad sadrže plave granule sa kobalt-hloridom, supstancom koja se smatra toksičnom i za koju postoji sumnja da može biti kancerogena. Zbog toga se ovakav silika gel više ne koristi u Evropskoj uniji.

Danas se najčešće koriste bezbednije varijante sa indikatorom koji menja boju iz narandžaste u zelenu.

Bez obzira na vrstu, kesice sa silika gelom ne treba otvarati niti gutati njihov sadržaj, a uvek ih treba čuvati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.