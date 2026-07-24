Logistički centri Vajldberiza u Sankt Peterburgu bili su među objektima pogođenim ukrajinskim bespilotnim letelicama, preneli su ruski Telegram kanali, nakon čega je u jednom od objekata izbio veliki požar.

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke gustog crnog dima koji se nadvija iznad dela grada. Prema navodima, napad je izveden na logistički park „Utkin Zavod“, gde se nalazi objekat Vajldberiza, južno od grada, u selu Novosaratovka.

Drugi napad prijavljen je na zaseban objekat Vajldberiza u četvrti Šušari u Sankt Peterburgu, preneli su nezavisni ruski Telegram kanali ASTRA. I sa tog mesta su se videli veliki stubovi crnog dima.

Sankt Peterburg - koji se nalazi oko 1.100 kilometara od granice sa Ukrajinom i rodni je grad ruskog predsednika Vladimira Putina - tokom dosadašnjeg toka rata retko je bio meta ukrajinskih napada, zbog velike koncentracije ruske protivvazdušne odbrane oko tog istorijski značajnog grada.

Međutim, poslednjih meseci ukrajinski dronovi su napredovali i uspevaju sve češće da probiju sisteme protivvazdušne odbrane i pogode različite ciljeve u snažno zaštićenim gradovima, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je napad dronovima, navodeći na Telegramu da su meta bile neimenovani „objekti civilne infrastrukture na Moskovskom autoputu“.

Nekoliko sati kasnije, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad na objekat Vajldberiza u Novosaratovki i rekao da su u napadu povređene tri osobe.

Iz službe za odnose s javnošću kompanije Vajlsberiz saopšteno je da su logistički centri u Šušarima i Utkin Zavodu u Sankt Peterburgu nakon napada „privremeno obustavili rad“.

Tokom napada, oko 50 letova bilo je odloženo na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu, saopštile su vlasti.

Serija napada na objekte Vajldberiza

Dok se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju intenzivirati, kompanija Vajldberiz, koju često porede sa američkim gigantom Amazonom, pretrpela je napade na svoje objekte tokom pet uzastopnih dana u protekloj nedelji.

Ranije tokom noći, fotografije i snimci koje su objavili ruski Telegram kanali navodno prikazuju veliki požar koji je izbio u objektu Vajldberiza u Simferopolju. Skladišni kompleks predstavlja jedan od glavnih logističkih centara za Krim, a snimci lokalnih stanovnika navodno prikazuju trenutak kada je dron pogodio objekat.

Služba za odnose s javnošću Vajldberiza kasnije je potvrdila da je jedno od njihovih skladišta u Simferopolju pogođeno, ali kompanija nije odmah objavila detalje o obimu štete niti mogućim posledicama po poslovanje.

Kasnije tokom noći, stanovnici ruskog grada Tvera takođe su prijavili požar u logističkom centru Vajldberiza. Nad gradom su se videli gusti oblaci dima nakon prijavljenog napada. Razmere štete još nisu bile poznate.

Kijev Independent piše da nije mogao odmah nezavisno da potvrdi izveštaje niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Tokom noći 23. jula, ukrajinske snage su navodno takođe pogodile objekat Vajldberiza u Voronježu. Dan ranije, 22. jula, dva skladišta kompanije Vajldberiz na jugu Rusije - jedno u Krasnodarskom kraju i drugo u Stavropoljskom kraju - zahvatili su požari nakon udara ukrajinskih dronova.

Nedavni napadi izazvali su velike ekonomske posledice, a medijski analitičari procenjuju da je pričinjena šteta od najmanje 100 milijardi rubalja (oko 1,2 milijarde dolara).

Nakon odvojenog napada na skladište 18. jula, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da logistički centri podržavaju rusku vojsku.

„To su ruski logistički objekti, konkretno skladišta koja se koriste za snabdevanje ratnim materijalom: navigacionom opremom, komponentama za proizvodnju dronova i drugim zalihama za rusku vojsku“, rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Vajldberiz na svojoj internet stranici nudi različitu vojnu opremu, uključujući komponente za dronove i zaštitne prsluke.

Kompanija Vajldberiz, kao i njena osnivačica Tatjana Kim (najbogatija žena u Rusiji), našli su se pod međunarodnim sankcijama i trgovinskim ograničenjima zbog rata u Ukrajini. Kada je 2022. uvela sankcije kompaniji, Poljska je navela da je Vajldberiz „najveći poreski obveznik u Ruskoj Federaciji“.