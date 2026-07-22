Mladić, rođen 2005. godine, stupio je u kontakt sa ukrajinskim zvaničnikom i po njegovim uputstvima sprovodio nezakonite radnje. Prema navodima, on je vršio izviđanje zaposlenih u preduzećima odbrambene industrije u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti, a zatim te informacije prosleđivao ukrajinskim obaveštajnim službama.

Osim toga, osumnjičeni je od svog nalogodavca dobio koordinate i uputstva da iz skrivenog skrovišta preuzme improvizovanu eksplozivnu napravu. Planirao je da je postavi ispod automobila zaposlenog u jednom regionalnom preduzeću odbrambene industrije.

Priveden je na ulazu u metro. Tokom pretresa, u njegovom rancu je pronađena i oduzeta eksplozivna naprava maskirana u GPS uređaj za praćenje.

Tokom saslušanja, izjavio je da je nezakonite radnje preduzeo na sopstvenu inicijativu. Za izvršenje krivičnog dela bio mu je obećan novac.

Protiv ovog stanovnika Sankt Peterburga pokrenut je krivični postupak zbog pomaganja u terorističkim aktivnostima. Određen mu je pritvor.