Prema podacima Generalnog inspektorata policije Moldavije, bespilotna letelica je eksplodirala nakon pada. Prema prvim informacijama, u incidentu niko nije povređen.

Prema podacima Službe za vazdušne operacije Nacionalne armije Moldavije, letelica koja je otkrivena u 1.03 časova preliminarno je identifikovana kao bespilotna letelica tipa „Geranj-2“ (Shahed-136).

Pretpostavlja se da je dron prešao vazdušni prostor Republike Moldavije tokom vazdušnih napada koje je Ruska Federacija izvodila na Odesku oblast u Ukrajini.

Na mestu incidenta i dalje rade stručnjaci nadležnih službi koji utvrđuju sve okolnosti događaja.

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