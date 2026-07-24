Rubio se juče sastao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a u Manili. Posle polusatnog razgovora, američki diplomata se obratio novinarima koje je najviše zanimalo stanje pregovora o Ukrajini.

"Vi mislite da smo mi rešili rat u Ukrajini za pola sata? To tako ne ide", rekao je Rubio tom prilikom.

"Niko tako nije mislio. Ali svi pamte kako je Tramp više od 80 puta obećao da će okončati sukob u Ukrajini za 24 sata, a potom veoma pozitivno ocenio samit u Enkoridžu", rečeno je iz ruskog Ministarstva.

Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastali su se u tom gradu na Aljasci 15. avgusta prošle godine. Moskva je tada prihvatila američke predloge za rešavanje ukrajinske krize, ali su obećanja SAD ostala neispunjena, pa se proces nije pomakao sa mrtve tačke.

Rubio je posle sastanka sa Lavrovom izjavio da su za postizanje rešenja za Ukrajinu potrebne "nove ideje" i kontinuirani diplomatski napori, ali da SAD ostaju posvećene okončanju tog "besmislenog rata".

SAD su spremne da nastave diplomatiju ukoliko se za to ukaže prilika, rekao je Rubio.

Rusija ostaje otvorena za pregovarački proces, ali "trenutno se ne može govoriti ni o kakvoj novoj dinamici ili ubrzanju", izjavio je Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije, na pitanje o sastanku u Manili.