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"U najtežim uslovima uspeli smo da sačuvamo mir i nezavisnost naše otadžbine Srbije."

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da kroz ono, kroz šta je on prošao prethodnih godina, nije prošao nijedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, kao i da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskijim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje.

On je to rekao za podkast "Masterklas sa Rajnerom Novakom" bečkog lista "Prese" (Die Presse), koji vodi generalni direktor tog dnevnika, a na pitanje da li se promenio za proteklih 10 godina i da li je postao "autoritarniji" i dodao da, ukoliko u to veruje, teško je da to promeni.

"Verujem da ono kroz šta sam ja prošao, nijedan evropski lider nije prošao barem skoro. Ogroman broj laži, koje su širili i mediji kod vas. Afera Jovanjica, tri godine kampanje protiv mene. Lagali su o zvučnom topu. To je korišćeno i u Vašoj zemlji. Jedna od najvećih laži. Lagali su o mom učešću u ubijanju u Sarajevu. I nikada nije bilo dovoljno. Na kraju, sve te stvari su dokazane kao laži. A onda? Ko će objasniti narodu da moraju da slušaju sve te stvari koje su ljuitile javnost ovde. To je nefer ponašanje", rekao je Vučić.

Naveo je da je kroz to prošao zahvaljujući mesecima teškog rada i posvećenog pristupa.

"Sada mogu da kažem - za tri meseca pobedićemo na mnogo demokratskijim izborima nego što imaju mnoge zemlje. Ako je to znak autokratije, ja ne bih rekao. Ne može da se pobedi bez plana, programa, dobrih ljudi, bez želje da se razvija Srbija, da se učini Srbija ekonomski jakom", rekao je Vučić.