Dok većina ljudi semenke lubenice bez razmišljanja baca, stručnjaci za ishranu ističu da one mogu biti vredan izvor hranljivih materija. Kada se pravilno osuše i ispeku, dobijaju prijatan, blago orašast ukus i mogu da posluže kao zdrava grickalica ili dodatak različitim jelima.

Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja zahvaljujući visokom sadržaju vode, ali njen najčešće zanemaren deo krije brojne nutritivne prednosti.

Šta sadrže semenke lubenice?

Očišćene jezgre semenki lubenice bogate su proteinima, magnezijumom, gvožđem, cinkom i nezasićenim masnim kiselinama. Po ukusu podsećaju na semenke suncokreta, pa se mogu jesti samostalno ili koristiti kao dodatak raznim jelima.

Koliko kalorija imaju?

Prema podacima portala Healthline, 100 grama očišćenih jezgri semenki lubenice sadrži oko 560 kalorija.

Međutim, toliko se retko konzumira odjednom. Šaka celih semenki, teška približno četiri grama, sadrži oko 23 kalorije. Važno je napomenuti da se veća kalorijska vrednost odnosi na očišćena jezgra, a ne na cele semenke sa ljuskom.

Kako pravilno pripremiti semenke?

Samo gutanje semenki tokom jela neće omogućiti da u potpunosti iskoristite njihove hranljive sastojke. Za konzumaciju je potrebno izdvojiti zrele, tamne semenke i pravilno ih pripremiti.

Postupak je jednostavan:

Dobro operite semenke kako biste uklonili ostatke ploda.

Rasporedite ih u jednom sloju na kuhinjsku krpu ili poslužavnik.

Ostavite ih na toplom i provetrenom mestu dok se potpuno ne osuše.

Vodite računa da na njima ne ostane vlage kako biste sprečili pojavu buđi.

Mogu da se peku ili samelju

Nakon sušenja, semenke možete kratko prepeći u tiganju ili u rerni. Po želji ih pre pečenja poprskajte sa malo vode i dodajte prstohvat soli, pa zagrevajte dok tečnost ne ispari, a zatim nastavite pečenje dok ne postanu hrskave.

Kada su gotove, mogu da se jedu kao grickalica nakon uklanjanja ljuske. Očišćena jezgra mogu se i samleti, pa dodati jogurtu, ovsenoj kaši, salatama, smutijima ili drugim jelima kao nutritivno bogat dodatak.