Poslednja prepreka u pregovorima odnosila se na predloženu zabranu isporuke ruskog gasa trećim zemljama, preneo je briselski Politiko.

Ona je rešena ograničenim izuzećem za ugovore zaključene pre početka rata u Ukrajini, dok će operaterima iz EU biti zabranjeno sklapanje novih ugovora, navela je dvoje diplomata.

Članice Unije saglasile su se i da ograničenje cene ruske sirove nafte ostane zamrznuto narednih 12 meseci.

Trenutni limit iznosi 44,10 dolara po barelu, a njegovo povećanje bilo je predviđeno zbog promene uslova na tržištu i automatskog polugodišnjeg preračunavanja.

Grčka se u početku protivila zabrani evropskim kompanijama da isporučuju ruski gas kupcima izvan EU, ocenjujući da takva mera prevazilazi ranije dogovore lidera Unije i da bi mogla da bude neefikasna, jer bi brodovi mogli da budu preregistrovani u drugim zemljama.

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