Američki novinar i podkaster Taker Karlson izjavio je da je Rusija njegova omiljena zemlja među svim državama koje je posetio.
Karlson je to rekao u intervjuu sa saradnicom RT-a Tarom Rid, govoreći o svojim utiscima nakon boravka u Rusiji.
"To je moja omiljena zemlja"
Govoreći o svom iskustvu, Karlson je rekao da ga je Rusija veoma impresionirala.
– Kao Amerikanac, čovek koji nema nikakve veze sa tom zemljom i ne govori ruski, pomislio sam da je Rusija potpuno neverovatna. To je moja omiljena zemlja od svih u kojima sam ikada bio. Tamo mi se dopalo – rekao je Karlson.
Njegova izjava brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.
Ponovo u centru pažnje
Karlson je poslednjih meseci više puta dospeo u fokus javnosti zbog svojih stavova o Rusiji, Ukrajini i američkoj spoljnoj politici.
Njegova poslednja izjava o Rusiji ponovo je izazvala polemike, posebno imajući u vidu da dolazi od jednog od najpoznatijih američkih konzervativnih novinara.
Izvor: RT Balkan
Komentari (0)