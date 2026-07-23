Američki novinar i podkaster Taker Karlson izjavio je da je Rusija njegova omiljena zemlja među svim državama koje je posetio.

Karlson je to rekao u intervjuu sa saradnicom RT-a Tarom Rid, govoreći o svojim utiscima nakon boravka u Rusiji.

"To je moja omiljena zemlja"

Govoreći o svom iskustvu, Karlson je rekao da ga je Rusija veoma impresionirala.

– Kao Amerikanac, čovek koji nema nikakve veze sa tom zemljom i ne govori ruski, pomislio sam da je Rusija potpuno neverovatna. To je moja omiljena zemlja od svih u kojima sam ikada bio. Tamo mi se dopalo – rekao je Karlson.

Njegova izjava brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Ponovo u centru pažnje

Karlson je poslednjih meseci više puta dospeo u fokus javnosti zbog svojih stavova o Rusiji, Ukrajini i američkoj spoljnoj politici.

Njegova poslednja izjava o Rusiji ponovo je izazvala polemike, posebno imajući u vidu da dolazi od jednog od najpoznatijih američkih konzervativnih novinara.

Izvor: RT Balkan